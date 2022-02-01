Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Елена Полонская: Исторический центр Пскова должен стать привлекательнее и комфортнее

Проходии общественные слушания по улучшению центра Пскова. Фото Вконтакте

«Исторический центр Пскова должен стать привлекательнее и комфортнее. Тогда благоприятные туристические условия повысят посещаемость города, привлекут к нам всё больше гостей, увеличат поток и продолжительность пребывания в Пскове туристов!» – написала сегодня глава города Елена Полонская в своём паблике.

Со слов главы города, для осуществления задуманного Псков должен принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города.

Подача заявки на конкурс планируется в этом году.

В случае победы будет выделено 250 млн рублей для проекта, реализовать который необходимо в течение 2023 года.

В проект включено размещение уличных арт-объектов, обустройство фотозоны и смотровых площадок, общественные санузлы, система уличной навигации для туристов. Предусмотрено и формирование комфортной рекреационной среды для инвалидов.

«В Думе мы провели городские общественные слушания. Обсудили границы исторического центра и культурно-массовые мероприятия, которые будут там проводиться. Выслушали предложения и замечания псковичей. Их мы обязательно учтём при реализации проекта», – пообещала Елена Полонская.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

01 февраля 2022

Александр Козловский вручил музею великолукской школы диплом и сертификат на развитие
01 февраля 2022

Анжелика Сергушина найдена в Пскове живой
01 февраля 2022

Разработка символики районов Псковской области подходит к концу
01 февраля 2022

В Пскове разыскивается несовершеннолетняя Анжелика Сергушина
01 февраля 2022

Елена Полонская: Исторический центр Пскова должен стать привлекательнее и комфортнее
01 февраля 2022

К этому моменту в Псковской области девять школ перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ
01 февраля 2022

Две школы в Великолукском районе отправят учащихся на дистанционное обучение
01 февраля 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: благоустройство Пскова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...