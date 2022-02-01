Елена Полонская: Исторический центр Пскова должен стать привлекательнее и комфортнее

21:02, 01 февраля 2022, ПАИ

«Исторический центр Пскова должен стать привлекательнее и комфортнее. Тогда благоприятные туристические условия повысят посещаемость города, привлекут к нам всё больше гостей, увеличат поток и продолжительность пребывания в Пскове туристов!» – написала сегодня глава города Елена Полонская в своём паблике.

Со слов главы города, для осуществления задуманного Псков должен принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города.

Подача заявки на конкурс планируется в этом году.

В случае победы будет выделено 250 млн рублей для проекта, реализовать который необходимо в течение 2023 года.

В проект включено размещение уличных арт-объектов, обустройство фотозоны и смотровых площадок, общественные санузлы, система уличной навигации для туристов. Предусмотрено и формирование комфортной рекреационной среды для инвалидов.

«В Думе мы провели городские общественные слушания. Обсудили границы исторического центра и культурно-массовые мероприятия, которые будут там проводиться. Выслушали предложения и замечания псковичей. Их мы обязательно учтём при реализации проекта», – пообещала Елена Полонская.