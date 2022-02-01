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Происшествия

За несоблюдение административных ограничений после отбывания срока заключения острович получил 9 месяцев колонии

В декабре Островским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении лица, неоднократно допустившего несоблюдение административных ограничений в рамках административного надзора, сопряжённое с совершением административных правонарушений (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент газеты «Островские вести».

За мужчиной как лицом, совершившим особо тяжкое преступление, был установлен административный надзор после освобождения из мест лишения свободы сроком до 17 ноября 2024 года. В связи с установлением административного надзора мужчина был обязан соблюдать установленные ему судом административные ограничения в виде запрета пребывания вне жилого помещения, являющегося местом жительства, в ночное время, а также обязательной явки один раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.

Несмотря на это, он дважды нарушал установленные судом административные ограничения: отсутствовал в месте жительства в ночное время, за что привлекался к административной ответственности. В марте 2021 года, повторно находясь вне своего места жительства в ночное время, в магазине «Цветы» в Пскове устроил скандал. Продавец вызвала сотрудников полиции. За данное административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность, он привлечён по ст. 20.1 КоАП РФ.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев и 15 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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