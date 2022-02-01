В Пскове разыскивается несовершеннолетняя Анжелика Сергушина

22:16, 01 февраля 2022, ПАИ

В Пскове устанавливается местонахождение без вести пропавшей Анжелики Сергушиной, сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

1 февраля 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 15-летней Анжелики Сергушиной, которая четыре дня назад ушла из дома и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид около 17 лет, рост средний, телосложение худощавое.

Была одета в куртку чёрного цвета, брюки обтягивающего фасона чёрного цвета, кроссовки чёрно-белого цвета. При себе имела розовый рюкзак.

В настоящее время следователи совместно с полицейскими проводят мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетней.

Лицам, располагающим сведениями о её местонахождении, необходимо позвонить по номеру дежурного телефона следственного управления 8-911-362-27-78 или в полицию по номеру 02.