В Пскове разыскивается несовершеннолетняя Анжелика Сергушина
В Пскове устанавливается местонахождение без вести пропавшей Анжелики Сергушиной, сообщает СУ СК РФ по Псковской области.
1 февраля 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 15-летней Анжелики Сергушиной, которая четыре дня назад ушла из дома и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид около 17 лет, рост средний, телосложение худощавое.
Была одета в куртку чёрного цвета, брюки обтягивающего фасона чёрного цвета, кроссовки чёрно-белого цвета. При себе имела розовый рюкзак.
В настоящее время следователи совместно с полицейскими проводят мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетней.
Лицам, располагающим сведениями о её местонахождении, необходимо позвонить по номеру дежурного телефона следственного управления 8-911-362-27-78 или в полицию по номеру 02.
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