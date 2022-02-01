Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове разыскивается несовершеннолетняя Анжелика Сергушина

Внимание! Разыскивается несовершеннолетняя в Пскове. Фото СУ СК России по Псковской области

В Пскове устанавливается местонахождение без вести пропавшей Анжелики Сергушиной, сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

1 февраля 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 15-летней Анжелики Сергушиной, которая четыре дня назад ушла из дома и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид около 17 лет, рост средний, телосложение худощавое.
Была одета в куртку чёрного цвета, брюки обтягивающего фасона чёрного цвета, кроссовки чёрно-белого цвета. При себе имела розовый рюкзак.

В настоящее время следователи совместно с полицейскими проводят мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетней.

Лицам, располагающим сведениями о её местонахождении, необходимо позвонить по номеру дежурного телефона следственного управления 8-911-362-27-78 или в полицию по номеру 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

01 февраля 2022

Александр Козловский вручил музею великолукской школы диплом и сертификат на развитие
01 февраля 2022

Анжелика Сергушина найдена в Пскове живой
01 февраля 2022

Разработка символики районов Псковской области подходит к концу
01 февраля 2022

В Пскове разыскивается несовершеннолетняя Анжелика Сергушина
01 февраля 2022

Елена Полонская: Исторический центр Пскова должен стать привлекательнее и комфортнее
01 февраля 2022

К этому моменту в Псковской области девять школ перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ
01 февраля 2022

Две школы в Великолукском районе отправят учащихся на дистанционное обучение
01 февраля 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: благоустройство Пскова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...