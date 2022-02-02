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Общество

Погоду на Масленицу предсказывали по сегодняшнему дню

Ефимов день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.

Евфимий Великий, которого еще называют Евфимием Благодушным или Евфимием-схимником, жил в V веке. Наряду с Антонием, Макарием и Пахомием Великими он почитается как отшельник — один из столпов пустынножительства и основателей монашества.

Февраль — месяц метелей. Недаром на Руси говорили: «Вьюги да метели под февраль налетели». Ефимов день — не исключение. «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали», — шутили в народе.

Еще одна поговорка: «На Ефима с печи слезай — о Масленой гадай» — означала, что по погоде в этот день можно было предсказать погоду на Масленицу (в этом году масленичная неделя - с 28 февраля по 6 марта). Если в этот день мела метель, то метели ждали и весной. В этом случае приговаривали: «Помело метлой — да на Масленицу». Если в полдень светило солнце — это предсказывало дождливое лето; а если дул ветер — то весь год должен был быть сырым.

Наблюдали на Ефима и за поведением домашних животных. Внимательный хозяин знал: если кошка скребет пол, а куры хвостами вертят — жди метели.

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