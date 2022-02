2 февраля в Канаде и США ждут предсказаний погоды от сурков

08:39, 02 февраля 2022

2 февраля отмечается День сурка — традиционный народный праздник в Канаде и США, сообщает calend.ru. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, и по его поведению можно судить о близости наступления весны.

Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — зима скоро закончится и весна в этот год ожидается ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору — будет еще шесть недель зимы. В некоторых городах и поселениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, посвященные местным метеорологическим суркам, собирающие многочисленных туристов.

История возникновения праздника уходит корнями в очень давние времена, когда 2 февраля по Григорианскому календарю христианами Европы стало отмечаться Сретение Господне. Уже тогда погоду именно в этот день считали ответственной за характер приближающегося начала долгожданной весны. В Северной Америке до сих пор популярна старая шотландская поговорка: If Candlemas Day is bright and clear, there'll be two winters in the year (Если в день Сретения ясно и безоблачно — быть двум зимам в году).

Традиция людей перекладывать ответственность за долгосрочные прогнозы погоды на братьев наших меньших начиналась еще в Древнем Риме, где 2 февраля ежегодно отмечался День ежа. Метеорологический прогноз в этот день строился по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень. Жители Западной Европы сохраняли эту традицию и в более поздние периоды, а переселенцы из их числа в Северную Америку в свое время наряду с другими традициями захватили с собой и ее. По ту сторону океана, где ежи не водились, роль ответственного метеоролога перешла к сурку.

В наши дни насчитывается семь наиболее известных в мире сурков-метеорологов: Фил из Панксутони, Уайртонский Вилли, Чак из Стейтен-Айлендского зоопарка, Шубинакадский Сэм, Бальзакский Билли, Сурок Джимми и Генерал Беарегард Ли.

Сурок, живущий на Индюшачьей Горке местечка Панксутони, в горах Пенсильвании (США), — самый первый официальный сурок-метеоролог. Вот уже более ста двадцати лет, начиная с 1887 года, люди следят за прогнозами пенсильванского сурка. В честь этого события в штате проводится ежегодный фестиваль, ставший всемирно известным после выхода фильма «День сурка», звездой которого стал сурок по кличке Фил — самый знаменитый грызун-синоптик в Америке.