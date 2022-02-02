Экологическая площадка Полистовского заповедника появится в деревне Гоголево

07:51, 02 февраля 2022, ПАИ

Заявка Полистовского заповедника «Полистовье на ладони» получила поддержку благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» в конкурсе, организованном в партнёрстве с FSC (Лесной попечительский совет) России.



Проект «Экологический класс под открытым небом «Полистовье на ладони» представляет собой организацию экологической площадки в деревне Гоголево, чья территория граничит с охранной зоной Полистовского заповедника. В деревне находится гостевой дом, где останавливаются туристы, совместно с жителями деревни собран и открыт музей деревенского быта. Теперь здесь появится площадка, где будет представлена информация о заповеднике, его ценных экосистемах – лесах и болотах, о том, как исстари люди, живущие в приболотных деревнях, взаимодействуют с природой и как каждый может внести свой вклад в сохранение ненарушенных природных территорий.



Предполагается, что экологический класс можно будет использовать в течение всего туристического сезона для разных групп посетителей. Здесь будут проходить практические занятия с детьми, лектории для студентов и волонтёров, деревенские мероприятия. Туристы и жители деревни смогут прийти в класс самостоятельно и познакомиться с информацией, представленной в нём.

