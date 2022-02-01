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Культура

Выставка «Фреш-АРТ» будет проходить в Пскове сразу в двух локациях

Почти 300 работ разного характера и разных авторов можно увидеть на выставке «Фреш-АРТ» в Пскове. Фото Instagram

 

45 авторов и почти 300 работ можно будет увидеть на выставке «Фреш-АРТ», организованной Псковской областной универсальной научной библиотекой и креативным пространством «Лофт» в Пскове.

Одни авторы занимаются живописью профессионально, другие – пока только в качестве увлечения. И творчество у всех разное: от мотивов родной природы, переданных маслом, до абстрактных дизайнерских работ в графической технике.

«1 февраля выставка откроется в «Лофте», а 2 февраля – в областной научной библиотеке. Почти всех авторов с разными работами можно увидеть и там, и у нас, но часть художников «не повторяется», поэтому рекомендуем посетить обе площадки», – сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Уверен, в каждом муниципалитете есть талантливые ребята, которые мечтают стать художниками. Надеюсь, что в следующий раз (организаторы планируют сделать такую выставку ежегодной) удастся расширить географию этого культурного мероприятия. Выставка будет работать до конца февраля», – поддержал начинание губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

На открытии будут присутствовать сами художники, готовые ответить на все ваши вопросы, а с некоторыми из них в «Лофте» можно написать картину на сеансе совместного творчества.

Также в креативном пространстве состоится презентация проекта «Настенная живопись», для которой Ярослав Иванов и Владислав Тясто подготовили аудиовизуальное действо «Странные наблюдатели». Органично вольётся во «Фреш-АРТ» и другая выставка в пространстве «Лофта» – «Дурацкие картинки с длинными названиями» молодого художника из Санкт-Петербурга Никиты Родина.

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