Коронавирус утратил способность проникать в лёгкие - Попова

09:00, 02 февраля 2022, ПАИ

Коронавирус перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

«Вирус постоянно меняется, это его свойство. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань», — рассказала она.

Попова уточнила, что омикрон преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей. Тяжелые формы, которые наблюдались раньше, он не провоцирует. Однако еще неизвестно, какие будут осложнения после него — с момента его появления прошло мало времени, предупредила глава Роспотребнадзора.

«Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все», — заключила Попова.

Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многое указывает на высокую трансмиссивность этого вида и его устойчивость к защитным антителам. Омикрон выявили более чем в ста странах, включая Россию.