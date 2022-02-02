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Общество

Псковичам объяснили причину увеличения стоимости отопления

Фото ПАИ

Псковские тепловые сети в своём Instagram-аккаунте объяснили причину увеличения стоимости отопления в квитанциях.

В теплосетях отметили, что в тариф включается всё – начмная от стоимости приобретения энергетических ресурсов для выработки тепловой энергии и заканчивая приобретением материалов для проведения ремонтных работ. Тариф не менялся с июля 2021 года и составляет 1962 рубля за гигакалорию.

Специалисты отметили, что квартиры потребляют разное количество тепловой энергии в разные времена года, особенно это заметно в холодные периоды. Среднесуточная температура в ноябре 2021 года была +2,49 градуса, а в декабре -6,84 градуса. В 2020 году в ноябре было +3,42 градуса, в декабре -0,93 градуса.

«Чем ниже температура наружного воздуха, тем сильнее приходится нагревать теплоноситель, а если брать только два месяца (ноябрь и декабрь 2021 года), как сделали многие, то и здесь видно, что среднее потребление тепловой энергии по городу увеличилось примерно на 50%», - добавили в теплосетях.

Специалисты также привели в пример квартиру площадью 45,7 квадратного метра, за которую в ноябре начислили 1850 рублей 75 копеек, а за декабрь – 2640 рублей 66 копеек. Рост составил 42%. В этом случае псковичам рекомендуют смотреть строку «показания по общедомовому прибору учёта» в квитанции. В ноябре они составляли 72,873 гигакалории, а в декабре стали 103,969 гигакалории.

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