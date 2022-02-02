Вакцинированные «Спутником V» россияне смогут посещать Бали с 4 февраля

09:23, 02 февраля 2022, ПАИ

Туристы из России, вакцинированные «Спутником V», смогут с 4 февраля посещать остров Бали, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Джакарте.

«Власти приняли решение с 4 февраля открыть курорт, который будет также доступен для россиян», - отметил он. Одним из обязательных требований въезда в страну является полная вакцинация, при этом «Индонезия разрешает прибытие иностранцев, получивших обе дозы «Спутника V», пояснил собеседник агентства. Между тем, согласно разработанным правилам, туристам по-прежнему придется находиться на карантине, но его срок сокращается с семи до пяти дней. При этом покидать остров и путешествовать по стране будет запрещено.

Ранее администрация Бали выбрала несколько гостиниц и шесть судов для временной изоляции въезжающих.

Прибыть на остров из-за рубежа можно будет только воздушным путем. Так, разрешения на авиаперелеты получили три компании. Garuda Indonesia с 2 февраля начинает доставку туристов из токийского аэропорта Нарита. Batik Air с 16 февраля будет осуществлять полеты между Сингапуром и Бали, и в тот же день по этому маршруту начнет выполнять рейсы авиаперевозчик Singapore Airlines.