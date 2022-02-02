Названы необычные симптомы омикрона
О наличии в организме омикрон-штамма коронавируса могут свидетельствовать тошнота, рвота, боль в животе и потеря аппетита. Об этом заявил один из авторов исследования нового штамма из США Билл Адмайр, передает WPMI-TV, пишет газета «Известия».
По словам Адмайра, у пациентов во время заболевания проявлялась симптоматика, свойственная расстройствам желудочно-кишечного тракта. У людей с омикроном, которые страдают подобными заболеваниями, появляется еще больше симптомов: тошнота, рвота и боль в желудке, уточнил эксперт
Билл Адмайр рекомендовал гражданам, которые имеют проблемы с пищеварительной системой, обязательно носить защитную маску, сократить до минимума контакты с окружающими и обратиться к медикам.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей.
Слышали ли вы про биткоин?
В детском корпусе инфекционной больницы за год вылечили более 400 маленьких псковичей с COVID-19