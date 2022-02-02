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Общество

Названы необычные симптомы омикрона

О наличии в организме омикрон-штамма коронавируса могут свидетельствовать тошнота, рвота, боль в животе и потеря аппетита. Об этом заявил один из авторов исследования нового штамма из США Билл Адмайр, передает WPMI-TV, пишет газета «Известия».

По словам Адмайра, у пациентов во время заболевания проявлялась симптоматика, свойственная расстройствам желудочно-кишечного тракта. У людей с омикроном, которые страдают подобными заболеваниями, появляется еще больше симптомов: тошнота, рвота и боль в желудке, уточнил эксперт

Билл Адмайр рекомендовал гражданам, которые имеют проблемы с пищеварительной системой, обязательно носить защитную маску, сократить до минимума контакты с окружающими и обратиться к медикам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей.

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