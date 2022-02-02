Бытовую технику и металлические изделия украл мужчина из квартиры в Гдове
В Гдове мужчина украл бытовую технику и металлические изделия из квартиры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковскому агентству информации.
В квартиру на улице 25 Октября пробрался неизвестный, разбив стекло в окне. Злоумышленник украл стиральную машину, швейную машинку, металлические трубы и другое имущество. Из сарая вор украл изделия из металла. Об этом в полицию сообщила 67-летняя пенсионерка.
Вором оказался ранее судимый 52-летний житель Гдова. По имеющимся сведениям, краденое он продавал. Возбуждено уголовное дело. При обыске часть похищенного изъята.
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