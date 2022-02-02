Бытовую технику и металлические изделия украл мужчина из квартиры в Гдове

09:53, 02 февраля 2022, ПАИ

В Гдове мужчина украл бытовую технику и металлические изделия из квартиры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковскому агентству информации.

В квартиру на улице 25 Октября пробрался неизвестный, разбив стекло в окне. Злоумышленник украл стиральную машину, швейную машинку, металлические трубы и другое имущество. Из сарая вор украл изделия из металла. Об этом в полицию сообщила 67-летняя пенсионерка.

Вором оказался ранее судимый 52-летний житель Гдова. По имеющимся сведениям, краденое он продавал. Возбуждено уголовное дело. При обыске часть похищенного изъята.