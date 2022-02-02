На 23,3% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге

10:02, 02 февраля 2022, ПАИ

В январе 2022 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 10,2 млн пассажиров, что на 23,3 % превышает показатели января 2021 года. Из них 8,9 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+22,3 %), 1,3 млн – пассажиры дальнего следования (+30,7 %), сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Пассажирооборот в январе 2022 года вырос на 33,2 % и составил порядка 1,3 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 326 млн пасс-км (+22,6 %), в дальнем следовании – 946 млн пасс-км (+37,3 %).