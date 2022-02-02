Открылась продажа билетов на туристический поезд через Псков

10:06, 02 февраля 2022, ПАИ

Билеты на туристический поезд «Серебряный маршрут» снова поступили в продажу, сообщает пресс-служба РЖД.

«Серебряный маршрут» будет отправляться с Ленинградского вокзала в Москве с 5 марта по 30 апреля 2022 года по пятницам. В предпраздничные дни поезд будет отправляться по субботам – 5 марта и 30 апреля.

За одни выходные пассажиры «Серебряного маршрута» увидят сразу 4 старинных русских города – Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. В составе поезда – вагоны купе, СВ и плацкарт с кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами и душем.

Поездку можно спланировать самостоятельно или купить готовые экскурсии прямо в поезде у проводника, а также приобрести готовые пакетные туры у «РЖД Тур».