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Общество

В детском корпусе инфекционной больницы за год вылечили более 400 маленьких псковичей с COVID-19

Год назад был введен в эксплуатацию детский корпус Псковской областной инфекционной клинической больницы. За это время коллектив медучреждения оказал помощь более 2 тысячам детей. Из них 436 юных пациентов медики вылечили от COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал итоги первого года работы детского корпуса областной инфекционной больницы. Он еще раз поблагодарил президента РФ за принятое решение о возведении подобного медцентра в Пскове.

«Поздравляю коллектив детского корпуса областной инфекционной больницы с первым годом работы. Желаю успехов в вашей непростой работе. Спасибо вам!» — отметил Михаил Ведерников.

В Псковской области была проведена комплексная модернизация инфекционной службы. Взамен устаревшего здания инфекционной  больницы, которое уже не соответствовало современным требованиям, были введены в эксплуатацию три новых многофункциональных медцентра в Пскове и Великих Луках. Возведены они специалистами Министерства обороны РФ в кратчайшие сроки, общая мощность составляет 360 коек.

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