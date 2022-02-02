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Общество

Границы туристского центра обсудили в Пскове

Общественные обсуждения по вопросу утверждения границ туристского центра Пскова для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода состоялись 1 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как пояснила участникам обсуждений председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь, площадь потенциального туристского центра города, создаваемого в рамках проекта, - 86,5 Га. Территория находится в исторической части Пскова, в пределах кольца Окольного города, являющегося основной точкой притяжения жителей и гостей.

На этой территории сосредоточено наибольшее количество историко-культурных памятников. Из 10 памятников ЮНЕСКО здесь находится 5, еще на один из них - ансамбль Спасо-Мирожского монастыря - открывается панорамный вид с набережной реки Великой.

Участие муниципалитета во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города поможет привлечь дополнительные средства из федерального бюджета на размещение малых архитектурных форм и уличных арт-объектов, обустройство системы уличной навигации для туристов, обустройство фотозон и смотровых площадок, установку санитарных комнат, оснащение площадок для проведения городских ярмарок и культурно-массовых мероприятий, установку сенсорных информационных терминалов и киосков, формирование комфортной рекреационной среды, приспособленной для нужд маломобильных групп населения.

В случае победы для проекта будет выделено свыше 100 млн рублей, реализовать его необходимо в течение 2023 года.

По итогам обсуждений было решено рекомендовать администрации Пскова принять соответствующий нормативно-правовой акт об утверждении границ туристского центра муниципалитета в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города.

«Исторический центр Пскова должен стать привлекательнее и комфортнее. Благоприятные туристические условия повысят посещаемость города, привлекут к нам больше гостей, увеличат поток и продолжительность пребывания в Пскове туристов», - отметила по итогам общественных обсуждений глава Пскова Елена Полонская.

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