Попова: 70% заболевших омикроном не были привиты и не болели ранее
Среди заболевших коронавирусом россиян, у которых подтвержден омикрон-штамм, 70 процентов не были привиты и не болели ранее. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
Главный санитарный врач уточнила, что в ходе секвенирования образцов вируса в России обнаружили 13 487 случаев инфицирования омикрон-штаммом.
Попова подчеркнула, что число заболевших омикроном выше, чем число секвенированных образцов. «Секвенирование проводится выборочно, но мы говорим о наблюдениях», — сказала она.
По словам главы Роспотребнадзора, повторно заболевших коронавирусной инфекцией немного. В их число входят те, кто болел больше года назад и не вакцинировался после COVID-19.
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