Началась видеотрансляция пресс-конференции об итогах работы Псковской таможни в 2021 году
2 февраля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвящённая итогам работы Псковской таможни в 2021 году.
Об итогах работы в прошлом году расскажет начальник Псковской таможни, генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин.
Онлайн-трансляцию пресс-конференции можно смотреть на YouTube-канале ПАИ и на странице Псковского агентства информации в социальной сети «ВКонтакте».
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