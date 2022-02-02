Началась видеотрансляция пресс-конференции о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области

14:07, 02 февраля 2022, ПАИ

2 февраля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвящённая ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области.

Какие признаки и симптомы омикрона у взрослых и детей, какие осложнения чаще возникают после коронавируса, кому выписывают бесплатные лекарства, как организовано в регионе ПЦР-тестирование, как проходит вакцинация от COVID-19 взрослых и детей, расскажут главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина и главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех.

Онлайн-трансляцию пресс-конференции можно смотреть на YouTube-канале ПАИ и на странице Псковского агентства информации в социальной сети «ВКонтакте».