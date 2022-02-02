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Общество

Борис Елкин раскритиковал управляющие компании за некачественную уборку снега

Фото здесь и далее с Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте раскритиковал управляющие компании за некачественную уборку снега.

Он отметил, что подрядные организации «более-менее справляются с уборкой городских улиц, а управляющие организации явно недорабатывают. В некоторых дворах ни проехать, ни пройти».

«Уговаривать и взывать к совести больше не буду. Поручил контрольному управлению в ближайшее время обследовать все дворовые территории в городе. В первую очередь отработаем те дворы, на которые поступает больше всего жалоб. Затем проинспектируем и остальные», - рассказал Борис Елкин.

Сотрудники контрольного управления уже приступили к работе – осмотрели дворы в Крестах, на улицах Мирной, Шестака, Зобова, Труда, Кошевого. «Результат «впечатляет». Такое ощущение, что территории не убирались с начала зимы!» - резюмировал Елкин.

Он напомнил, что у многих управляющих компаний города уже есть предупреждения по поводу ненадлежащей уборки. Второй протокол означает штраф до 50 тысяч рублей, третий – до 100 тысяч рублей.

Псковичам напомнили, что в случае, если управляющая компания не реагирует на просьбы и заявки, жалобы можно направить в контрольное управление администрации Пскова по электронной почте kontrolpskov@pskovadmin.ru, можно с фото. Или в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области - info@rkn.pskov.ru.

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