Почётный гражданин Пскова Валерий Павлов отмечает 75-летие

11:13, 02 февраля 2022, ПАИ

Почётный гражданин Пскова, член Союза театральных деятелей России, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ Валерий Павлов отмечает сегодня 75-летие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Общественной палате Псковской области.

Валерий Павлов родился в Пскове 2 февраля 1947 года. Окончил областное музыкальное училище и филологический факультет Псковского педагогического института имени С. М. Кирова. В 1991 году он был избран директором на общем собрании коллектива Псковского областного драматического театра имени А. С. Пушкина и занимал эту должность до 2009 года.

Валерий Павлов – член и эксперт всех пяти составов Общественной палаты Псковской области со дня её основания в 2009 году и по настоящий день. В 2011 году единогласно был избран секретарем Общественной палаты Псковской области и занимал эту должность до 2018 года.

Являясь с 2009 по 2020 годы доцентом кафедры культурологии и музеологии Псковского государственного университета, вёл большую научно-педагогическую и воспитательную работу со студентами. Организовывал деятельность волонтёров, научно-просветительские конференции, читал лекции в Школе общественного контролёра.

Он также является автором более 100 научно-популярных публикаций в театральной и местной периодической печати, а также руководителем проектов издания книг об истории псковского театра - сборников «Псковские сезоны».