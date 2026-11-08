Ранняя подготовка к Новому году может повысить уровень тревожности, предупредила психолог

21:36, 08 ноября 2026, ПАИ

Слишком ранняя подготовка к Новому году может спровоцировать рост тревожности ещё до наступления праздника. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала семейный психолог Анастасия Кардиакос.

По словам эксперта, оптимальное время для украшения дома и создания новогоднего настроения – примерно за месяц до праздника. Именно тогда у человека естественным образом появляется приятное предвкушение.

«В это время у человека включается естественный таймер: начинается предвкушение и подготовка. Если начать подготовку раньше, то уже к началу праздника предвкушение пропадёт и процесс подведения внутренних жизненных итогов сместится», – отметила Анастасия Кардиакос.

Особенно внимательно к предпраздничной суете стоит относиться интровертам, одиноким людям и тем, кто склонен к повышенной тревожности. Психолог советует не торопить события и начинать создавать новогоднее настроение ближе к самому празднику.