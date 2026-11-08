Россиянам может грозить штраф за покупку вещей, украденных в ходе протестов в Европе

21:27, 08 ноября 2026, ПАИ

Покупателю краденого товара может грозить штраф до 40 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы. Об этом «Москве 24» рассказала адвокат Мария Ярмуш, отметив, что отвечать придётся и тем, кто перепродаёт такие вещи, и тем, кто берёт их для себя.

Адвокат предупредила: на интернет-площадках встречаются товары нелегального происхождения, в том числе вещи, украденные на протестах в Европе и привезённые в Россию.

Насторожить покупателя должно многое: продавец выставляет сразу много новых вещей, с них не сняты защитные чипы, нет документов и чеков, а упаковка повреждена.