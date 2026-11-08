Россиянам может грозить штраф за покупку вещей, украденных в ходе протестов в Европе
Покупателю краденого товара может грозить штраф до 40 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы. Об этом «Москве 24» рассказала адвокат Мария Ярмуш, отметив, что отвечать придётся и тем, кто перепродаёт такие вещи, и тем, кто берёт их для себя.
Адвокат предупредила: на интернет-площадках встречаются товары нелегального происхождения, в том числе вещи, украденные на протестах в Европе и привезённые в Россию.
Насторожить покупателя должно многое: продавец выставляет сразу много новых вещей, с них не сняты защитные чипы, нет документов и чеков, а упаковка повреждена.
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