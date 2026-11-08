Эндокринолог рассказал, можно ли диабетикам есть сладкое

21:34, 08 ноября 2026, ПАИ

Сладости не находятся под строгим запретом для людей с диабетом, однако к выбору десертов стоит подходить осознанно. Об этом рассказал эндокринолог, диетолог и член Российской ассоциации эндокринологов Павел Баранов, пишет РИА Новости.

Врач подчеркнул, что подход к питанию зависит от типа диабета, так как это разные заболевания с разными причинами и механизмами развития. Тем, кто хочет ограничить потребление сахара или контролировать его уровень, специалист рекомендует использовать сахарозаменители.

Особое внимание эксперт уделил домашнему приготовлению сладостей: так можно контролировать состав, минимизировать количество жиров, заменить сахар на сахарозаменитель и использовать менее калорийные ингредиенты. В качестве лёгкого варианта сладкого врач предложил желе.

На рынке также представлено множество готовых продуктов для людей, следящих за калориями и уровнем сахара, включая десерты без сахара на основе сахарозаменителей, заключил эндокринолог.