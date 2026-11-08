На заводе «Псковский гончар» научат самостоятельно расписывать керамику

21:10, 08 ноября 2026, ПАИ

На заводе «Псковский гончар» запустили мастер-классы по росписи керамических изделий. Теперь посетители могут самостоятельно украсить глиняную заготовку и забрать готовую работу домой, сообщили в группе «Псковский гончар» в соцсети «ВКонтакте».

Все необходимые материалы предоставляют на месте: заготовки, акриловые краски и инструменты. Мастер поможет подготовить поверхность, подобрать цвета и перенести рисунок на изделие. Специальные художественные навыки для участия не нужны.

Занятие длится около часа и рассчитано на группы от трёх человек. Участники сами выбирают, каким будет их изделие: можно нарисовать цветы, узоры или придумать собственный необычный дизайн.Готовую керамику можно оставить себе или подарить близким.

Записаться на мастер-класс и выбрать удобное время можно по телефонам (+7 8112) 62-57-92, +7-911-886-55-41 или по электронной почте info@goncharpsk.ru.