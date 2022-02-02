Для псковских курсантов подготовили мероприятия ко Дню российской науки

11:33, 02 февраля 2022, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России проводится комплекс мероприятий, посвященных Дню российской науки, организаторами которых выступают отделение организационно-научной и редакционно-издательской деятельности, кафедры, библиотека и научное общество совета самоуправления курсантов и студентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в вузе.

Все желающие из числа обучающихся вуза могут принять участие в конкурсах электронных рекламных буклетов о научной жизни вуза «Не оставайся в стороне! Присоединяйся!» и стенгазет «Великие достижения великого народа», посвящённых научным открытиям, учёным, изобретателям.

Кроме того, 4 февраля в Псковском филиале Академии ФСИН России в дистанционном формате кафедра гражданско-правовых дисциплин проведёт межвузовский круглый стол «Учёные-цивилисты».

Кроме того, в библиотеке образовательной организации будут открыты книжные выставки «Нет преград человеческой мысли» и «Актуальные вопросы юриспруденции, инновации и достижения».

Подведение итогов всех мероприятий состоится 8 февраля, в День российской науки.