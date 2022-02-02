250 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима

11:49, 02 февраля 2022, ПАИ

Суды Псковской области с 24 по 30 января рассмотрели 291 дело об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

250 правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей, 36 человек получили предупреждения, по 5 делам приняты иные процессуальные решения.