250 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима
Суды Псковской области с 24 по 30 января рассмотрели 291 дело об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
250 правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей, 36 человек получили предупреждения, по 5 делам приняты иные процессуальные решения.
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