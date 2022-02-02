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Культура

Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого в 2028 году, сообщают федеральные СМИ.

Правительству РФ поручено в 6-месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий и утвердить его состав, а также разработать план основных событий.

Органам государственной власти субъектов ПФ и местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 200-летия Льва Толстого.

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