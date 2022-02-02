Более 772 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

12:07, 02 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 3 526 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 772 698, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 76 258 человек, 70 975 пациентов выздоровело, 1 443 человека умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.