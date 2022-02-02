За год через пункты пропуска в Псковской области проследовало почти 324 тысячи грузовиков

12:15, 02 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году через таможенную границу в регионе деятельности Псковской таможни проследовало и оформлено почти 324 тысячи грузовых транспортных средств. Об этом сообщил начальник Псковской таможни, генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 февраля.

Также таможня оформила порядка 53 тысяч легковых автомобилей, 269 автобусов, почти 435 тысяч грузовых вагонов и 134 воздушных судна.

Игорь Ерошин отметил, что в целом задачи, поставленные перед коллективом таможни, в 2021 году выполнены. Он рассказал, что Псковская таможня в первую очередь обеспечивает работу таможенных постов на пунктах пропуска, а также взаимодействие таможенных постов фактического контроля с центрами электронного декларирования. Немаловажная роль принадлежит контролю после выпуска товаров, в том числе работе мобильных групп на российско-белорусском участке государственной границы.