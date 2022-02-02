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Реконструкция пунктов пропуска на границе Псковской области и Эстонии запланирована на 2022-2024 годы

Реконструкция пунктов пропуска на границе Псковской области и Эстонии запланирована на 2022-2024 годы. Речь идёт о МАПП «Шумилкино» и «Куничина Гора» в Печорском районе, уточнил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации начальник Псковской таможни Игорь Ерошин.

По его словам, реконструкция уже запланирована в Минтрансе. После проведённой работы пункты пропуска станут более современными, увеличится их пропускная способность.

С начала 2021 года продолжается реконструкция МАПП «Бурачки» на границе с Латвией. Сейчас не действует 45% его мощностей. «Поэтому нелегко пришлось не только сотрудникам таможенного поста МАПП «Бурачки», но и других таможенных постов, потому что в связи с перераспределением потоков нагрузка увеличилась у всех. Но, несмотря на сложности, таможня в целом выполнила все контрольные показатели», - добавил Ерошин.

По его словам, сейчас в «Бурачках» проводят замену старых коммуникаций, ремонт старых и строительство новых производственных сооружений, идут работы по оборудованию площадки для мобильного инспекционно-досмотрового комплекса и другие строительно-монтажные работы. 

«В таких стесненных условиях работают наши сотрудники, осуществляя таможенные операции в полном объеме. И если перевозчик приехал на пункт пропуска и уехал, то сотрудники таможни работают круглосуточно. При таких условиях коллектив таможенного поста не только не снизил количество оформляемых транспортных средств международной перевозки, но и увеличил их количество по сравнению с  предыдущим периодом на 2,3%. Реконструкция продолжается, и периодическое возникновение очередей, к сожалению, неизбежно. Озвученные мною ранее цифры показывают, что мы умеем работать в любых условиях, но имеющаяся инфраструктура на пунктах пропуска не позволяет нам полностью избежать очередей», - отметил Игорь Ерошин.

В 2021 году на таможенном посту МАПП «Бурачки» на въезд в Российскую Федерацию оформлено около 100 тысяч транспортных средств международной перевозки, на выезд – около 36 тысяч грузовых автомобилей. «Качество контроля на таможенном посту также не упало», - заверил начальник Псковской таможни.

 
 

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