В 2021 году таможенники в Псковской области изъяли более 5 миллионов пачек сигарет

12:34, 02 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году в Псковской области таможенниками было изъято более 5 миллионов 40 тысяч пачек сигарет на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник Псковской таможни, генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 февраля.

На границе с Белоруссией в 2021 году выявлено более 1,6 млн пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации и маркировки средствами идентификации.

По словам спикера, злоумышленники пытаются ввезти немаркированные табачные изделия не только грузовым транспортом, но и легковым. Их везут под видом товаров прикрытия, подделывая документы на товар и транспортные средства, а также на авось - вдруг повезет.

Взаимодействуя с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, управления Министерства внутренних дел Псковской области, мобильные группы таможни в круглосуточном режиме патрулируют дороги области, останавливая транспортные средства для проверок в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров.

Сотрудники таможни пресекают незаконное перемещение табачной продукции на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска; вблизи государственной границы Российской Федерации с Белоруссией и выявляют факты незаконного оборота в том числе и на внутреннем рынке.