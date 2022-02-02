Анастасия Повторейко: Такую статистику по детской заболеваемости мы видим впервые

12:44, 02 февраля 2022, ПАИ

«Такую статистику по детской заболеваемости мы видим впервые», - заявила в эфире одной из псковских радиостанций главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

По её словам, загруженность коечного фонда достаточная, но есть и резерв. Всего развернуто 460 коек, из них 118 свободны, то есть в стационаре с коронавирусам лежат 342 человека, в том числе 26 детей.

Реанимация развернута до 78 коек, заняты 43. «Повторюсь, запас есть, но это только начало пути», - добавила главврач.