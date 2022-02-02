Ежедневно в псковскую инфекционку с COVID-19 привозят по несколько беременных женщин
Ежедневно в Псковскую областную инфекционную больницу с COVID-19 привозят по несколько беременных женщин, сообщила в эфире одной из радиостанций главврач, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.
«Меня настораживает то, что ежедневно к нам поступает большое количество беременных женщин. На сегодня восемь беременных находятся в стационаре. При этом две женщины поступили туда вчера. То есть помимо детей, в группе риска сейчас находятся беременные женщины», - подчеркнула врач.
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