Ежедневно в псковскую инфекционку с COVID-19 привозят по несколько беременных женщин

12:40, 02 февраля 2022, ПАИ

Ежедневно в Псковскую областную инфекционную больницу с COVID-19 привозят по несколько беременных женщин, сообщила в эфире одной из радиостанций главврач, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

«Меня настораживает то, что ежедневно к нам поступает большое количество беременных женщин. На сегодня восемь беременных находятся в стационаре. При этом две женщины поступили туда вчера. То есть помимо детей, в группе риска сейчас находятся беременные женщины», - подчеркнула врач.