Псковские кинотеатры пока не готовы к участию в программе «Пушкинская карта»

12:45, 02 февраля 2022, ПАИ

С 1 февраля в России по программе «Пушкинская карта» появилась возможность посещать и кинотеатры, правда, посмотреть по ней можно исключительно российское кино. Но в Пскове учреждения пока не готовы к участию в программе.

В частности, директор киноразвлекательного центра «Волшебный город» (в состав входят кинотеатры «Победа» и «Смена») Александр Судома в разговоре с Псковским агентством информации отметил, что официально такой информации в учреждение пока не поступало.

«Официально нам такой информации не поступало. Ну и потом, «Пушкинская карта» распространяется только на российские фильмы», - сказал Александр Судома, уточнив, что пока кинотеатры центра показывают только зарубежные фильмы.

Представители федеральной сети Mirage Cinema, кинотеатр которой также расположен в Пскове, заявили, что «Пушкинская карта» в сети пока не действует и информации о подключении к программе еще нет.

В кинотеатре сети Silver Cinema также отметили, что пока по «Пушкинской карте» посмотреть отечественное кино не получится.

Всего участниками программы «Пушкинская карта» в России стали уже более 300 кинозалов, а в течение следующих трех лет их количество увеличится до полутора тысяч. Посмотреть можно только российские фильмы, причем как премьеры, так и ретроспективу классики. На поход в кино можно потратить до 2 тысяч рублей из пятитысячного номинала.

«Пушкинская карта» заработала в России с 1 сентября 2021 года. Обладатели из числа молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет могут покупать билеты в музеи и на другие культурные мероприятия. Участники программы благодаря «Пушкинской карте» номиналом пять тысяч рублей в течение одного календарного года смогут приобретать билеты в театры, музеи, консерватории, филармонии и библиотеки за счет государства.