Пять детей с коронавирусом госпитализировали в псковскую инфекционку за сутки

12:49, 02 февраля 2022, ПАИ

Пять детей с коронавирусом попали в Псковскую областную инфекционную больницу за сутки. Об этом в эфире одной из псковских радиостанций заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

Анастасия Повторейко отметила, что такое количество детей поступает впервые, и добавила, что идёт большая нагрузка на приёмный покой.

Спикер добавила, что в январе 2021 года был глобальный всплеск заболеваемости, и подчеркнула, что в феврале текущего года будет чуть больше заболевших. «Я думаю, что по общей заболеваемости мы будем превышать те показатели», - сказала она.