Псковские инфекционисты готовы к развитию мультисистемного синдрома у детей

12:52, 02 февраля 2022, ПАИ

Чем отличается течение омикрон-штамма у детей и взрослых, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко в эфире одной из псковских радиостанций.

По её словам, в течении ковида у детей есть риск развития так называемого мультисистемного синдрома. Спикер уточнила, что этот синдром очень тревожный и опасный. «К сожалению, он очень часто заканчивается неблагоприятным исходом. Радует, что он встречается не так часто, но все равно он имеет место быть. Особенность его течения в том, что он развивается в ранний постковидный период», - отметила Анастасия Повторейко.

Она добавила, что мультисистемный синдром подразумевает осложнения, которые сопровождаются поражением всех систем и органов, что при условии оказания несвоевременной помощи может закончиться серьезными и даже трагическими последствиями. «Этот синдром унёс жизни детей в Европе, в Америке, и мы это понимаем, мои педиатры и инфекционисты подготовлены. Готовность у нас и лекарственных препаратов в данной ситуации есть», - заверила Анастасия Повторейко.

Поэтому говорить о том, что омикрон у детей протекает легче, можно, но процент детей, которые могут выйти на осложнение, просчитать невозможно, заметила врач. «Он, конечно же, небольшой, но за каждым этим процентом скрываются жизни детей, поэтому мы насторожены», - заявила она.