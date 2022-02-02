61 уголовное дело возбудила Псковская таможня в 2021 году

12:57, 02 февраля 2022, ПАИ

61 уголовное дело возбудила Псковская таможня в 2021 году. Об этом сообщил начальник Псковской таможни, генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 февраля.

Кроме того, в прошлом году таможня выявила 12 фактов незаконного перемещения наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ. Во взаимодействии с Северо-Западной оперативной таможней и Федеральной службой безопасности по Псковской области было изъято более 380 килограммов наркотических средств, 1300 литров ядовитых веществ и 77 килограммов сильнодействующих веществ.

В 2021 году таможней возбуждено 4860 дел об административных правонарушениях, по сравнению с 2020 годом их количество выросло на 15%. При рассмотрении дел об административных правонарушениях вынесены решения о назначении административных штрафов на сумму более 130 млн рублей.