Анастасия Повторейко: Европейские врачи удивляются поведению антиваксеров в России

13:04, 02 февраля 2022, ПАИ

Европейские врачи удивляются поведению антиваксеров в России, сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко в эфире одной из псковских радиостанций.

«Коллеги из Европы пишут мне, удивляются: как так, почему Россия так себя ведёт, почему не так активно вакцинируются», - отметила Повторейко.

Врач подчеркнула, что в стране созданы все условия, вакцина имеется в достаточном количестве, «есть где привиться, всё бесплатно». «В качестве «Спутника V» уже никто не сомневается. Признание нашей вакцины на международном уровне - дело времени», - уверена Анастасия Повторейко.

Специалист заявила, что вакцинация – единственный способ борьбы с инфекцией. «Ничего правильного, кроме как вакцинация, для создания коллективного иммунитета нет и не будет», - заключила врач.