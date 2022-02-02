Псковские зоозащитники срочно ищут «мамочку» для новорожденных щенков

13:10, 02 февраля 2022, ПАИ

Псковские зоозащитники ищут людей, готовых взять на откорм новорожденных щенков. Об этом сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».

5 щенков от домашней собаки подкинули в подъезд на улице Спортивной в Пскове. «Мы дали добро на привоз этих щенков. Щенки не виноваты, нашедший их человек тем более. Но беда! Щенки еще сами не едят, им от силы пара дней. Это катастрофа для приюта. У нас нет никаких возможностей содержать в определенной температуре, кормить из бутылочки, обрабатывать этих малышей», - рассказали зоозащитники.

Людям, которые готовы взять на откорм хотя бы одного щенка, оплатят все расходы на малышей. «Мы обязуемся принять их назад, когда щенки смогут кушать самостоятельно», - добавили в приюте.

Сейчас им нужна «человеческая добрая мамочка». По всем вопросам можно обращаться по телефону 89113623125. Приют «Лесопилка» расположен в Пскове на улице Новгородской, 7.