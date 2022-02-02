Ведущие инфекционисты обсуждают в Псковской области перспективы иммунотерапии COVID-19

13:12, 02 февраля 2022, ПАИ

В Пушкинских Горах Псковской области работает 12-я Всероссийская школа-конференция по клинической иммунологии «Иммунология для врачей». Ключевая тема встречи — «Инфекционная иммунология». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В числе участников ведущие иммунологи, аллергологи и инфекционисты из стран ближнего и дальнего зарубежья, и ряда регионов России. На обсуждение вынесены основные вопросы, связанные с распространением, диагностикой и лечением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также фундаментальные вопросы по инфекционной иммунологии и аллергологии: иммунология и иммунопатогенез COVID-19, перспективы иммунотерапии COVID-19, новые подходы к долгосрочной профилактике инфекции и вопросы организации лечебной помощи пациентам с хроническими и наследственными заболеваниями.

Свои наблюдения и научный опыт в рамках школы представляют, в частности, профильные специалисты Института иммунологии ФМБА России, Института экспериментальной медицины, Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, Российского научного общества иммунологов, Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации — Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.

Школа продолжит свою работу до 5 февраля.

Мероприятие в Пушкинских Горах проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Российской академии наук, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, администрации Псковской области и ведущих научных институтов страны.