Фестиваль RUFEST проходит в деревне Чернея Себежского района

14:50, 15 июня 2024, ПАИ

Фестиваль RUFEST проходит в деревне Чернея Себежского района, сообщает газета «Призыв».

Сейчас на месте проведения праздника проходят турниры по детскому футболу и волейболу на кубок RUFEST 2024, а также концерт творческих коллективов из Красногородска и выступление барда Владимира Тюрягина. Кроме этого, гостей ожидает ещё множество мероприятий.

На протяжении дня у всех гостей есть возможность покататься на моторных лодках по живописным местам, поплавать на сапах, байдарках, за катером на «ватрушке» и парашюте.