Региональные НКО могут претендовать на поддержку Фонда президентских грантов

13:13, 02 февраля 2022, ПАИ

Стартовал приём заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов. В нём смогут принять участие социально ориентированные некоммерческие организации Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Конкурс проводится по 11 направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка молодёжных проектов, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, сохранение исторической памяти, защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников, развитие институтов гражданского общества.

Заявки принимаются до 15 марта на официальном сайте конкурса.

Для подготовки заявки можно воспользоваться серией вебинаров, которая доступна на сайте фонда в разделе «Обучение».

Итоги конкурса будут объявлены в июне этого года. По результатам отбора между НКО-победителями будет распределено до 4 млрд рублей.

Напомним, победителями первого конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году стали 11 социально ориентированных НКО Псковской области. Объём софинансирования проектов в общей сложности составил около 14 млн рублей. А в 2021 году по итогам двух конкурсов победили 24 НКО Псковской области на общую сумму более 35 млн рублей.