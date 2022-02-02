Региональные НКО могут претендовать на поддержку Фонда президентских грантов
Стартовал приём заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов. В нём смогут принять участие социально ориентированные некоммерческие организации Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Конкурс проводится по 11 направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка молодёжных проектов, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, сохранение исторической памяти, защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников, развитие институтов гражданского общества.
Заявки принимаются до 15 марта на официальном сайте конкурса.
Для подготовки заявки можно воспользоваться серией вебинаров, которая доступна на сайте фонда в разделе «Обучение».
Итоги конкурса будут объявлены в июне этого года. По результатам отбора между НКО-победителями будет распределено до 4 млрд рублей.
Напомним, победителями первого конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году стали 11 социально ориентированных НКО Псковской области. Объём софинансирования проектов в общей сложности составил около 14 млн рублей. А в 2021 году по итогам двух конкурсов победили 24 НКО Псковской области на общую сумму более 35 млн рублей.
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