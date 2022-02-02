Компании в Пскове стали чаще принимать на работу сотрудников конкурирующих компаний

13:20, 02 февраля 2022, ПАИ

Без ограничений принимать на работу бывших сотрудников конкурирующих предприятий сегодня готово заметно больше компаний в Пскове, чем в доковидные времена. Тех, кто раньше работал на конкурентов, особенно ждут в строительной отрасли и финансовых компаниях, сообщает SuperJob.

Следить за кадровой ситуацией у конкурентов — достаточно распространенная практика: сотрудников конкурирующих предприятий, которые ищут работу, отслеживают 37% псковских компаний, а вакансии своих соперников в бизнесе — 39%. И то и другое чаще всего делают в банковской сфере (за сотрудниками там наблюдают 69% работодателей, а за вакансиями — 46%) и в сфере продаж (по 44%). Крупные компании отслеживают активность сотрудников и вакансии конкурентов активнее среднего и малого бизнеса (45% и 42% соответственно).



Большинство псковских компаний (72%) без ограничений принимает в штат сотрудников, ранее работавших у конкурентов. Такая кадровая политика в наибольшей степени свойственна строительным предприятиям (87%), банкам (81%), а также крупному бизнесу (77%). Еще 16% псковских работодателей трудоустраивают бывших работников конкурирующих фирм только в исключительных случаях — подобную осторожность чаще всего проявляют IT-компании (24%) и производственные предприятия (23%). Отказывают кандидатам, в резюме которых есть строчка о работе на конкурентов, лишь 2% работодателей. Впрочем, в сфере услуг и IT такого правила придерживаются чаще (11% и 8% соответственно).



Число работодателей, без ограничений принимающих в штат бывших работников конкурентов, по сравнению с 2010 годом выросло на 16 п. Сказывается нехватка персонала, спровоцированная пандемией коронавируса и демографической «ямой» 1990-х.