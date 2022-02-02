Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Компании в Пскове стали чаще принимать на работу сотрудников конкурирующих компаний

Без ограничений принимать на работу бывших сотрудников конкурирующих предприятий сегодня готово заметно больше компаний в Пскове, чем в доковидные времена. Тех, кто раньше работал на конкурентов, особенно ждут в строительной отрасли и финансовых компаниях, сообщает SuperJob.

Следить за кадровой ситуацией у конкурентов — достаточно распространенная практика: сотрудников конкурирующих предприятий, которые ищут работу, отслеживают 37% псковских компаний, а вакансии своих соперников в бизнесе — 39%. И то и другое чаще всего делают в банковской сфере (за сотрудниками там наблюдают 69% работодателей, а за вакансиями — 46%) и в сфере продаж (по 44%). Крупные компании отслеживают активность сотрудников и вакансии конкурентов активнее среднего и малого бизнеса (45% и 42% соответственно).

Большинство псковских компаний (72%) без ограничений принимает в штат сотрудников, ранее работавших у конкурентов. Такая кадровая политика в наибольшей степени свойственна строительным предприятиям (87%), банкам (81%), а также крупному бизнесу (77%). Еще 16% псковских работодателей трудоустраивают бывших работников конкурирующих фирм только в исключительных случаях — подобную осторожность чаще всего проявляют IT-компании (24%) и производственные предприятия (23%). Отказывают кандидатам, в резюме которых есть строчка о работе на конкурентов, лишь 2% работодателей. Впрочем, в сфере услуг и IT такого правила придерживаются чаще (11% и 8% соответственно).

Число работодателей, без ограничений принимающих в штат бывших работников конкурентов, по сравнению с 2010 годом выросло на 16 п. Сказывается нехватка персонала, спровоцированная пандемией коронавируса и демографической «ямой» 1990-х.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

02 февраля 2022

До 300 вызовов на дом ежедневно получают работники Псковской межрайонной больницы
02 февраля 2022

Диабетикам и непривитым надо особенно бояться омикрона – псковский врач
02 февраля 2022

Псковская область установила абсолютный рекорд по реализации нацпроектов в 2021 году
02 февраля 2022

В Псковской области наблюдается множество семейных очагов коронавируса
02 февраля 2022

Началась видеотрансляция пресс-конференции о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области
02 февраля 2022

228 малышей родились в Пскове в январе
02 февраля 2022

До -13 градусов опустится температура воздуха в Псковской области предстоящей ночью
02 февраля 2022

Псковские зоозащитники срочно ищут «мамочку» для новорожденных щенков


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...