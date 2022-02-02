Проблем с ПЦР-тестированием в Псковской области нет, заявила Анастасия Повторейко

13:22, 02 февраля 2022, ПАИ

Никаких проблем с ПЦР-тестированием в Псковской области нет, заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко в эфире одной из псковских радиостанций.

Она отметила, что в Псковской областной инфекционной больнице есть собственная сильная ПЦР-лаборатория, также есть филиал в Великих Луках. «Сегодня мы выходим на высокие показатели обхвата тестирования, тысяча тестов делается ежесуточно», - рассказала Анастасия Повторейко. Кроме того, тесты на коронавирус делают в Центре гигиены и эпидемиологии в Пскове, привлекаются и дополнительные лаборатории. «Ежесуточно мы делаем порядка 300 исследований на 100 тысяч населения, это рекомендуемый показатель», - уточнила специалист.

Она отметила, что если в семье кто-то заболел, например, родители, то ребёнок является контактным, поэтому в соответствии с постановлением Роспотребнадзора ПЦР-тест проводится на дому по вызову.