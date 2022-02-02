До -13 градусов опустится температура воздуха в Псковской области предстоящей ночью

13:37, 02 февраля 2022, ПАИ

3 февраля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», местами пройдёт небольшой снег. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Температура по области ночью -13…-8 градусов, днём -8…-3 градуса.

Ветер северных, северо-западных направлений 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.