228 малышей родились в Пскове в январе
228 малышей родились в Псковском перинатальном центре в январе, сообщается в Instagram медицинского учреждения. Среди новорождённых - 111 девочек и 117 мальчиков.
В частности, на последней неделе месяца в Пскове родились 30 девочек и 33 мальчика.
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