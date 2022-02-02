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Общество

Антиковидные меры не отразились на деятельности Псковской таможни

Ситуация с ограничительными мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции никоим образом не повлияла на деятельность Псковской таможни по обеспечению соблюдения законности при осуществлении перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза. Об этом сообщил начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 февраля.

По его словам, статистические данные об этом красноречиво свидетельствуют. «Злоумышленники пытаются противостоять сотрудникам таможни, как всегда, изобретая различные ухищрения и уловки для незаконного перемещения товаров. А таможенники профессионально используют технические средства таможенного контроля, аналитическую и оперативную информацию, осуществляя фактический контроль», - заметил Игорь Ерошин.

Он рассказал, что на правонарушения в области таможенных правил приходится 70% всех возбужденных административных дел. На пунктах пропуска проводится транспортный контроль, в ходе которого выявлено 26% нарушений.

101 дело возбуждено по фактам нарушений представления статистических форм учета перемещения товаров, 93 дела – в результате выявления нарушений валютного законодательства. В общем количестве выявленных административных правонарушений 62% являются значимыми и общественно опасными, уточнил Игорь Ерошин.

Кроме того, таможней изъяты и арестованы товары, являющиеся вещественными доказательствами по делам об административных правонарушениях, на сумму более 249 млн рублей.

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