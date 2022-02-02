На 94,2% укомплектован штат Псковской таможни

14:10, 02 февраля 2022, ПАИ

На 94,2% укомплектован штат Псковской таможни. Об этом сообщил начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 февраля.

«Штатная численность таможни у нас составляет 1421 единицу. После нашей с вами встречи в октябре мы приняли на службу в Псковскую таможню 49 человек», – рассказал Игорь Ерошин. Он отметил, что общая укомплектованность штата – 94,2%. Самый большой по численности таможенный пост «Бурачки» на конец 2021 года укомплектован на 96%.

Начальник Псковской таможни рассказал, что на данный момент сотрудников МАПП «Бурачки» перевели на другой график работы, сутки через трое, что позволило расширить географию набора сотрудников.

Также Игорь Ерошин отметил, что на сегодняшний день на всех таможенных постах имеется порядка 50 вакансий. Кроме того, осенью, после окончания реконструкции МАПП «Бурачки», добавится еще порядка 90 штатных единиц.