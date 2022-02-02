Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На 94,2% укомплектован штат Псковской таможни

На 94,2% укомплектован штат Псковской таможни. Об этом сообщил начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 февраля.

«Штатная численность таможни у нас составляет 1421 единицу. После нашей с вами встречи в октябре мы приняли на службу в Псковскую таможню 49 человек», – рассказал Игорь Ерошин. Он отметил, что общая укомплектованность штата – 94,2%. Самый большой по численности таможенный пост «Бурачки» на конец 2021 года укомплектован на 96%. 

Начальник Псковской таможни рассказал, что на данный момент сотрудников МАПП «Бурачки» перевели на другой график работы, сутки через трое, что позволило расширить географию набора сотрудников.

Также Игорь Ерошин отметил, что на сегодняшний день на всех таможенных постах имеется порядка 50 вакансий. Кроме того, осенью, после окончания реконструкции МАПП «Бурачки», добавится еще порядка 90 штатных единиц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

02 февраля 2022

До 300 вызовов на дом ежедневно получают работники Псковской межрайонной больницы
02 февраля 2022

Диабетикам и непривитым надо особенно бояться омикрона – псковский врач
02 февраля 2022

Псковская область установила абсолютный рекорд по реализации нацпроектов в 2021 году
02 февраля 2022

В Псковской области наблюдается множество семейных очагов коронавируса
02 февраля 2022

Началась видеотрансляция пресс-конференции о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области
02 февраля 2022

228 малышей родились в Пскове в январе
02 февраля 2022

До -13 градусов опустится температура воздуха в Псковской области предстоящей ночью
02 февраля 2022

Псковские зоозащитники срочно ищут «мамочку» для новорожденных щенков


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...