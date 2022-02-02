Как протекает омикрон у детей, рассказали псковичам

14:26, 02 февраля 2022, ПАИ

Как протекает омикрон у детей, рассказала главврач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Она отметила, что уже две недели наблюдается резкий скачок заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. По словам специалиста, клиника омикрона похожа на обычную респираторную инфекцию. 90% детей высоко лихорадят, возникает головная боль, ломота в суставах, тошнота, рвота, диарея, сыпь. Очень заразное заболевание, отметила Эльвира Мелех.

Причем, уточнила она, если раньше контактные дети почти не заболевали, то сейчас в 50% они тоже заражаются. У маленьких детей при омикроне бывает высокая температура, наблюдается быстрое развитие заболевания. «Нужно соблюдать все рекомендации доктора», - подчеркнула специалист.